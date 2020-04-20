2020-04-20T10:47:10+03:00
Политика

Супруга курского губернатора в три раза увеличила свой доход

За минувший год семья заработала более 20 миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Доходы семьи Романа Старовойта значительно вырослиДоходы семьи Романа Старовойта значительно вырослиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Курской области Роман Старовойт одним первым среди глав регионов Центрального Черноземья отчитался о своих доходах за первый год руководства областью, то есть за 2019 год.

Итак, по официальным данным Роман Старовойт за прошлый год заработал 3,1 млн рублей. Его доход таким образом вырос за год, в котором он стал губернатором на 419 тысяч рублей. Сумма, конечно, приличная для простого человека, но не идет ни в какое сравнение с финансовым рывком его супруги. Она увеличила свой доход почти в три раза.

Если в 2018 году супруга нынешнего губернатора Курской области зарабатывала 5,89 млн рублей, то по итогам 2019 года - уже 17,37 млн рублей.

При этом список имущества семьи - практически "стандартный" для власть имущих - пара квартир, дача, автомобиль Chrysler и часть нежилого помещения площадью 5,17 тысяч "квадратов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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