Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 апреля 2020 года составило 220 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T10:21:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 20 апреля 2020 года

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 20 апреля, в Курской области зарегистрировано 220 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 70 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 135 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 11 пациентов.

За прошедшие сутки в областной инфекционной больнице скончалась пациентка в возрасте 90 лет с положительным тестом на COVID-19 с двухсторонней пневмонией и тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. Ранее умерли три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Причина смерти в каждом случае устанавливается отдельно.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 636 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1759 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU