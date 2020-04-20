Под Курском нашли артснаряд

20 Апр 2020 2020-04-20T09:38:09+03:00

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19 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в Рыльском районе, село Сонино.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

- Обнаружен артснаряд 150 мм. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU