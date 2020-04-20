Курянка стала победителем международного конкурса «Весенние таланты»

20 Апр 2020 2020-04-20T09:32:26+03:00

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Студентка II курса специальности «Хоровое дирижирование» Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова Анастасия Конорева стала победителем Международного дистанционного многожанрового конкурса «Весенние таланты».

В мероприятии она принимала участие онлайн, отправив видеозапись со своим выступлением. Анастасия исполнила арию Генделя «Amen, alleluja».

Мастерство курянки высоко оценило столичное жюри.

По итогам конкурса Анастасия стала лауреатом I степени и получила возможность принять участие в финале очного «Фестиваля Музыкантофф», который состоится в Москве.

Преподаватель и концертмейстер Анастасии - солисты Курской государственной филармонии лауреаты международных конкурсов Светлана Саркисян и Надежда Гордеева - отмечены благодарностями жюри конкурса за высокий профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU