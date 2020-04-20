В Курской области расчистят проток Кривец реки Тускарь

20 Апр 2020 2020-04-20T09:19:40+03:00

Срок реализации проекта - до 2022 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работы начнутся после подготовки, согласования и защиты проектно-сметной документации в Федеральном агентстве водных ресурсов

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Специалисты комитета экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с представителем подрядной организации ООО «ЕГП Групп» обследовали водоохранную зону протоки Кривец. Это сделано в связи с необходимостью определения местоположения площадок временного складирования и вывоза донных отложений, сообщили в администрации региона.

Планируемый срок реализации проекта по объекту «Расчистка русла протоки Кривец в пределах города Курска протяженностью 5,5 км» - 2021-2022 годы.

- Проводимые мероприятия помимо улучшения экологического состояния водотока направлены на снижение риска создания паводковой ситуации на данной территории и уменьшение возможного ущерба, - прокомментировал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU