В Курске скончалась третья пациентка с коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T11:35:06+03:00

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18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка старше 70 лет с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

За минувшие сутки в регионе выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего в Курской области заразились новой инфекцией 196 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU