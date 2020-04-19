2020-04-19T11:35:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске скончалась третья пациентка с коронавирусом

У женщины с COVID-19 внезапно остановилось сердце
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка старше 70 лет с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

За минувшие сутки в регионе выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего в Курской области заразились новой инфекцией 196 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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