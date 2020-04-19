2020-04-19T11:33:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Курской области: инфекцию нашли еще у 26 человек

Общее количество зараженных достигло 196
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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26 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 19 апреля.

Всего в регионе зафиксировали 196 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой инфекцией. Из них 64 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 118 - без признаков болезни на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей. 11 пациентов выписали.

Кроме того, накануне в областной инфекционной больнице скончалась пациентка старше 70 лет с положительным тестом на COVID-19. У женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет. Ранее умерли два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

Под медицинским наблюдением на дому остаются 626 человек (прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19). Снят карантин с 1759 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 127.

ИСТОЧНИК KP.RU

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