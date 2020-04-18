Режим самоизоляции в Курске: несмотря на строгий запрет, люди все равно пришли к храмам на Пасху
В Курской области действует режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры в режиме повышенной готовности, а также введение штрафов за нарушение его требований направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан, поясняют местные власти.
Для выхода из дома есть несколько оснований:
– следование к ближайшему месту покупки товаров, работ, услуг, не запрещенных режимом повышенной готовности; для выноса отходов до ближайшего места их накопления и выгула домашних животных;
– обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
– выход на работу с маршрутным листом, если деятельность организации разрешена.
Главный санитарный врач региона перед праздником Светлой Пасхи подписал постановление, запрещающее посещение храмов и кладбищ. Однако в Страстную Субботу люди все равно пришли к церквям, чтобы освятить куличи. При этом рекомендованная дистанция соблюдалась далеко не везде.
За день до этого губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к курянам с просьбой провести пасхальные выходные дома:
- Пасха - большой и важный праздник для всех православных. Я, как и остальные верующие, каждый год очень его жду.
Однако из-за высокого риска распространения COVID-19 — опасной респираторной инфекции — встретить его в храмах мы не сможем.
Сейчас каждый из нас должен думать не о себе, а о ближнем: ведь можно не только заболеть, но и заразить других людей.
Однако далеко не все куряне прислушались к совету. В храмы в основном прихожане не заходили, но по традиции расположились для освящения куличей рядом с церквями.
ИСТОЧНИК KP.RU