2020-04-18T19:03:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: несмотря на строгий запрет, люди все равно пришли к храмам на Пасху

Режим самоизоляции в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Безопасную дистанцию прихожане не соблюдалиБезопасную дистанцию прихожане не соблюдалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области действует режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры в режиме повышенной готовности, а также введение штрафов за нарушение его требований направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан, поясняют местные власти.

Для выхода из дома есть несколько оснований:

– следование к ближайшему месту покупки товаров, работ, услуг, не запрещенных режимом повышенной готовности; для выноса отходов до ближайшего места их накопления и выгула домашних животных;

– обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– выход на работу с маршрутным листом, если деятельность организации разрешена.

Главный санитарный врач региона перед праздником Светлой Пасхи подписал постановление, запрещающее посещение храмов и кладбищ. Однако в Страстную Субботу люди все равно пришли к церквям, чтобы освятить куличи. При этом рекомендованная дистанция соблюдалась далеко не везде.

За день до этого губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к курянам с просьбой провести пасхальные выходные дома:

- Пасха - большой и важный праздник для всех православных. Я, как и остальные верующие, каждый год очень его жду.

Однако из-за высокого риска распространения COVID-19 — опасной респираторной инфекции — встретить его в храмах мы не сможем.

Сейчас каждый из нас должен думать не о себе, а о ближнем: ведь можно не только заболеть, но и заразить других людей.

Однако далеко не все куряне прислушались к совету. В храмы в основном прихожане не заходили, но по традиции расположились для освящения куличей рядом с церквями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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