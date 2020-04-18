Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: власти прокомментировали рост цен на продукты

18 Апр 2020 2020-04-18T12:11:28+03:00

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Многие куряне отметили рост цен на продукты в сетевых супермаркетах Курска. Подорожали в частности крупы, овощи (картофель, морковь), фрукты и другие товары. В условиях, когда доходы многих курян падают из-за приостановки экономической деятельности предприятий и организаций, вопрос роста цен волнует особенно сильно.

- В условиях свободного рынка государственное вмешательство в дела бизнеса возможно лишь при определенных обстоятельствах. Если в течение 30 дней на территории региона рост розничных цен на товары первой необходимости составит 30% и более, то Правительство РФ вправе установить предельно допустимые розничные цены на эти товары на срок не более 90 календарных дней (Постановление Правительства РФ 15.07.201о №530), - прокомментировали ситуацию в комитете по тарифам и ценам Курской области.

- Специалисты отмечают рост цен в пределах инфляции, а также в связи с сезонным фактором. Весной традиционно дорожают овощи - картофель, капуста, морковь, лук. Незначительное повышение цен отмечается на крупу гречневую (до 6%) и сахар песок (до 4%), мясо птицы (до 8%).

Вместе с тем в течение месяца понизились или остались без изменения цены на баранину, говядину, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия, свежие огурцы, - приводят свои данные чиновники.

В настоящее время продукции достаточно как на складах торговых сетей, так и в распределительных центрах. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона работают в штатном режиме. При необходимости готовы наращивать объемы продукции – сырья для этого достаточно.

Если произойдет значительное повышение цен, информация будет направлена в управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области, а к нарушителям применят меры антимонопольного законодательства, пообещали в обладминистрации.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 18 апреля в Курской области зарегистрировано 170 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 59 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 101 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ранее восемь пациентов были сняты с медицинского наблюдения; два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU