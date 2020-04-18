2020-04-18T10:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 апреля 2020 года составило 170 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 18 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки коронавирус подтвержден еще у 25 курянЗа сутки коронавирус подтвержден еще у 25 курянФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курской области на 18 апреля 2020 года составило 170 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 18 апреля в Курской области зарегистрировано 170 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 59 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 101 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ранее восемь пациентов были сняты с медицинского наблюдения; два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 651 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1719 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 120 человек.

Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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