2020-04-18T10:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "К пасхальной службе мы с вами сможем присоединиться из дома"

Губернатор Курской области о коронавирусе в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают отметить Пасху домаКурян призывают отметить Пасху домаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к курянам:

"Пасха - большой и важный праздник для всех православных. Я, как и остальные верующие, каждый год очень его жду.

Однако из-за высокого риска распространения COVID-19 — опасной респираторной инфекции — встретить его в храмах мы не сможем.

Сейчас каждый из нас должен думать не о себе, а о ближнем: ведь можно не только заболеть, но и заразить других людей. И для них это может закончиться смертью.

Один из самых почитаемых святых в православии, Серафим Саровский, сказал: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сегодня, чтобы спастись самому и спасти ближнего своего, нужно #оставатьсядома. Об этом уже неоднократно говорил и глава Русской православной церкви — Патриарх Кирилл.

К пасхальной службе мы с вами сможем присоединиться из дома. Богослужение прямо из Знаменского собора будет транслироваться на телеканале ОТР и его цифровом мультиплексе».

Всех верующих поздравляю с приближающимся Воскресением Христовым! Берегите себя и своих близких!"

Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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