Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: в супермаркетах появились «тележки добра»

17 Апр 2020 2020-04-17T20:18:02+03:00

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В супермаркетах «Линия» в рамках акции «МыВместе» появились «тележки добра». Акцию проводит региональный штаб ОНФ в Курской области.

— Все мы сейчас переживаем сложное время из-за пандемии коронавируса. Но некоторым тяжелее всего - из-за возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств. В первую очередь, это пожилые, одинокие и маломобильные люди. Они входят в группу риска по коронавирусу.

Все желающие могут оказать посильную помощь нуждающимся. Можно пожертвовать любые продукты - в цельной фабричной упаковке, длительного хранения, кроме скоропортящихся и непродовольственных товаров.

Продукты, которые вы от чистого сердца купили в помощь нуждающихся и положили в «тележку добра», волонтеры акции «МыВместе» передадут тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU