Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: в супермаркетах появились «тележки добра»
В супермаркетах «Линия» в рамках акции «МыВместе» появились «тележки добра». Акцию проводит региональный штаб ОНФ в Курской области.
— Все мы сейчас переживаем сложное время из-за пандемии коронавируса. Но некоторым тяжелее всего - из-за возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств. В первую очередь, это пожилые, одинокие и маломобильные люди. Они входят в группу риска по коронавирусу.
Все желающие могут оказать посильную помощь нуждающимся. Можно пожертвовать любые продукты - в цельной фабричной упаковке, длительного хранения, кроме скоропортящихся и непродовольственных товаров.
Продукты, которые вы от чистого сердца купили в помощь нуждающихся и положили в «тележку добра», волонтеры акции «МыВместе» передадут тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU