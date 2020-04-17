Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: полиция просит граждан соблюдать самоизоляцию

17 Апр 2020 2020-04-17T18:13:18+03:00

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Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

В УМВД пояснили, что привлечение граждан к административной ответственности не является целью сотрудников полиции, однако в силу того, что некоторые граждане халатно относятся к соблюдению режима самоизоляции, часть из них оштрафовали.

В Центральном и Железнодорожном округах куряне находились на улице в состоянии алкогольного опьянения и распивали спиртные напитки. Семья из Фатежского района приехала в гости в Суджанский район. Все без уважительной причины находились на улице.

Сотрудники полиции большое внимание уделили и разъяснительной работе. Более 700 бесед с гражданами о необходимости соблюдения мер самоизоляции провели в Курске. Данная работа будет продолжена и в ближайшие дни.

В преддверии религиозных праздников сотрудники полиции будут охранять общественный порядок. Полицейские рекомендуют гражданам ответственно отнестись к соблюдению режима самоизоляции и находиться в эти дни дома, по возможности избегая тех мест, где могут находится значительное количество людей.

УМВД по Курской области призывает граждан ответственно отнестись к сохранению жизни и здоровья граждан и с пониманием принять организованные меры безопасности.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Курске – 93 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/773820" frameborder="0"></iframe> Профилактический рейд во время самоизоляции.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU