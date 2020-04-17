Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: большая часть заболевших проживает в областном центре

17 Апр 2020 2020-04-17T17:31:52+03:00

Из 145 заболевших 48 находятся на лечении в стационаре Фото: Из архива "КП"

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Курске – 93 человека.

В Курском районе – десять человек; в Поныровском районе – десять; в Железногорске, Глушковском, Рыльском и Горшеченском районе – по три человека; в Щигровском, Льговском, Суджанском, Тимском и Обоянском районе – по два; в Советском, Курчатовском, Золотухинском, Медвенском и Конышевком – по одному.

География заболевших расширяется

25 случаев выявлено за последние сутки. Из числа этих заболевших 15 женщин и 10 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – три человека; 30-60 лет – 12 человек; более 60 лет – десять человек.

Из 145 заболевших 48 находятся на лечении в стационаре (четыре человека в тяжелом состоянии), 87 получают медицинскую помощь в домашних условиях. Выписано было восемь пациентов, два человека скончались.

В Курской области продолжается масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. Дезинфекция проходит во всех муниципальных образованиях региона. Регулярно обрабатываются остановки и посадочные площадки. Ежедневную дезинфекцию проходит и весь общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU