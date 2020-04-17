Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: проводится регулярная дезинфекция остановок

17 Апр 2020 2020-04-17T16:58:23+03:00

Дезинфекция проходит во всех муниципальных образованиях Курской области

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

В Курской области продолжается масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. Дезинфекция проходит во всех муниципальных образованиях региона. Регулярно обрабатываются остановки и посадочные площадки. Ежедневную дезинфекцию проходит и весь общественный транспорт.

Несмотря на принятые меры, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области рекомендует жителям отказаться от поездок и оставаться дома до отмены режима повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Курске провели масштабную дезинфекцию общественных пространств. Специалисты обработали почти шесть десятков улиц, 23 парка и сквера, и 271 остановку общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU