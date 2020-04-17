Курский пенсионер погиб на пожаре

17 Апр 2020 2020-04-17T16:14:35+03:00

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17 апреля в 03:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Сторж Железногорского района Курской области. На место происшествия выехали пожарные 49 ПСЧ, 11 ПСЧ Железногорского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 03:23, ликвидировали полностью - в 03:24. Деревянный доме размером 12х10 метров сгорел почти полностью. На пепелище спасатели обнаружили тело 65-летнего хозяина.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU