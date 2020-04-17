В Курске утром загорелся гараж с автомобилем
Пожар произошел на улице 8 Марта
В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 09:26 17 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в шлакоблочном гараже на улице 8 Марта в Курске. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь в 09:38.
В результате пожара поврежден шлакоблочный гараж на площади 30 квадратных метров и автомобиль «ДЭУ Нексия». При пожаре никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU