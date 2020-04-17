В Курске в местах ремонта "Квадры" провалился асфальт
Городским комитетом дорожного хозяйства проведено обследование автомобильных дорог областного центра.
В результате были обнаружены просадки дорожного покрытия в местах производства земляных работ филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация» по улицам Ленина, Димитрова, Разина, Горького, Гоголя, Челюскинцев, 1-я Пушкарная, пр. Хрущева, Ленина, пересечение ул. Н. Набережная – Сонина, Павлова, Пионеров, пересечение улиц Дзержинского – Чехова, Серегина, Радищева – Московская площадь, 50 лет Октября – Орловская.
В адрес компании отправлено обращение об устранении недочетов до 25 апреля.
Просадку автомобильных дорог должны устранить, пообещали в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU