Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: призерами Всероссийской школьной олимпиады признают автоматически

17 Апр 2020 2020-04-17T14:13:51+03:00

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Проведение финального этапа Всероссийской школьной олимпиады отменено. Такое решение принято в Министерстве просвещения РФ.

- Все одиннадцатиклассники - участники регионального этапа олимпиады, набравшие проходной балл для финала, будут автоматически признаны призерами. Каждому ученику выдадут соответствующий диплом, - сообщили в администрации региона.

Участники регионального этапа олимпиады, которые не являются выпускниками и также набрали проходной балл, будут участвовать в финальном испытании олимпиады в 2021 году, минуя школьный, муниципальный и региональный этапы.

Как ранее сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU