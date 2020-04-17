Режим самоизоляции в Курске: банки будут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

17 Апр 2020 2020-04-17T13:52:51+03:00

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Если у вас подошел срок замены паспорта по возрасту (внутренние российские паспорта меняются в 20 и 45 лет), и вы опасаетесь, что не сможете воспользоваться финансовыми услугами банков, не стоит в спешке пытаться получить новые документы. Вслед за МВД, которое ранее решило на время пандемии не наказывать граждан с просроченными паспортами и водительскими удостоверениями, Центробанк разрешил банкам и страховщикам принимать такие паспорта. Так, до 1 июля 2020 года финансовые организации смогут обслуживать людей, у которых истек срок действия паспортов.

- В период самоизоляции клиенты банков должны быть обеспечены бесперебойным обслуживанием и быть уверенными в том, что смогут распоряжаться своими деньгами через дистанционные банковские каналы. Для активных пользователей дистанционного банковского обслуживания, у которых в период с 1 марта по 1 июля подошел срок замены паспорта по возрасту, также будут сняты все ограничения по обслуживанию. Если человек не использует интернет и мобильный банк и у него в этот период заканчивается срок по вкладу, для него будет автоматически снята отметка о недействительности паспорта, чтобы была возможность подключить удаленные каналы и закрыть вопрос дистанционно. Во всех других случаях банки будут оперативно рассматривать заявления клиентов и принимать решение в индивидуальном порядке, - пояснили в курском отделении Банка России.

Новые документы, удостоверяющие личность, необходимо предоставить до 30 сентября 2020 года.

Как ранее сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU