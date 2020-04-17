На улицах Курска начнут наносить разметку термопластиком
Всего на это потратят почти 50 миллионов рублей
В городе идут дорожные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как только установится необходимый температурный режим, подрядчики приступят к нанесению разметки износостойким материалом. Термопластик появится на 122 улицах областного центра, общая площадь покрытия составит более 42 тысяч кв. метров, сообщили в администрации региона.
На работы по нанесению разметки термопластиком из регионального бюджета выделено порядка 46 млн рублей, из муниципального - чуть менее 4 миллионов. Общий объем материала составит 300 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU