Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: можно ли ездить на дачу?

17 Апр 2020 2020-04-17T13:09:03+03:00

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В Курской области тревожная эпидемическая ситуация. Ограничительные меры в режиме повышенной готовности, а также введение штрафных санкций за нарушение его требований направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан.

Для выхода из дома есть несколько оснований:

– следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, не запрещенных режимом повышенной готовности; для выноса отходов до ближайшего места их накопления и выгула домашних животных;

– обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– выход на работу с маршрутным листом, если деятельность вашей организации разрешена.

Люди часто спрашивают про поездки на дачи и доставку продуктов и лекарств своим родственникам. Стремительное распространение инфекции может подвергнуть жизнь ваших родных опасности.

Жители Курской области при передвижениях пешком, на личном и общественном транспорте должны иметь с собой паспорт, учитывать установленные ограничения и отдавать себе отчет в том, что к ним могут быть применены штрафы согласно действующему законодательству, сказали в администрации региона.

- Каждый случай будет рассматриваться судом индивидуально. Ситуация в регионе сложная, число больных растет, поэтому лучше всего провести это время дома, - добавили в обладминистрации.

Как ранее сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU