Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приезжие обязаны сообщать о себе

17 Апр 2020 2020-04-17T13:03:49+03:00

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Губернатор Курской области принял решение усилить меры безопасности и профилактики, чтобы не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. В распоряжение о введении режима повышенной готовности внесены изменения.

Согласно документу граждане, прибывающие на территорию региона из других субъектов, обязаны сообщить об этом в комитет здравоохранения Курской области по телефону: 8 (4712) 58-78-86 и обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней. При проявлении симптомов респираторных заболеваний они должны незамедлительно вызвать врача на дом.

В новой редакции распоряжения в связи с рекомендациями Главного санитарного врача РФ дополнен перечень заболеваний, при наличии которых требуется соблюдать режим самоизоляции. К ранее указанным добавлена острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей.

Распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» вступило в силу 10 марта 2020 года. Документ постоянно дополняется новыми мерами в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции в стране и регионе. Ознакомиться со всеми редакциями распоряжения можно на сайте администрации Курской области.

Как ранее сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU