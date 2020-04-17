В Курской области у австрийца конфисковали орден Красной Звезды

17 Апр 2020 2020-04-17T12:03:52+03:00

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Мировой суд Рыльского района Курской области вынес постановление о конфискации ордена Красной Звезды, изъятого таможенниками у гражданина Австрии в 2019 году.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец должностными лицами таможенного поста МАПП Крупец Курской таможни в октябре прошлого года задержали 66-летнего гражданина Австрийской республики. Мужчина пытался незаконно вывезти из России орден Красной Звезды. Орден обнаружили в ходе досмотра транспортного средства в салоне автомобиля в личных вещах. Орден был изъят и направлен на экспертизу.

Со слов гражданина Австрии, боевой орден он купил во Владивостоке у незнакомого мужчины в качестве сувенира. Документы на орден отсутствовали. Награду вез домой в Австрию, так как интересуется историей и предметами старины. О том, что при вывозе из России орден надо декларировать таможенным органам в установленном законом порядке и иметь документы, разрешающие вывоз государственной награды СССР из страны, он не знал.

Согласно заключению эксперта, орден Красной Звезды №2827362 1945 года относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад. Кроме этого, орден Красной Звезды является государственной наградой СССР.

- В отношении гражданина Австрии по факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, было возбуждено дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования дело об АП направлено в суд, - рассказали на таможне.

Постановлением суда гражданин Австрии признан виновным в совершении административного правонарушения. Орден Красной Звезды №2827362 1945 года у него конфисковали.

- После вступления постановления суда в силу, конфискованный орден Красной Звезды будет передан на ответственное хранение в Комиссию по государственным наградам при Президенте Российской Федерации,- сообщил начальник Курской таможни Игорь Алейников.

ИСТОЧНИК KP.RU