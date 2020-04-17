В Курске на уклониста завели уголовное дело

17 Апр 2020 2020-04-17T11:48:34+03:00

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СК завел уголовное дело против 19-летнего жителя Курска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

Решением призывной комиссии военного комиссариата Центрального и Сеймского округов Курска парень признан годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки не имелось.

- Сотрудниками военного комиссариата призывник был уведомлен о необходимости прибыть 5 декабря на мероприятия, связанные с прохождением военной службы, а именно для отправки к месту прохождения службы. Однако парень, не желая проходить военную службу, без уважительных причин по повестке не прибыл, тем самым уклонился от призыва на военную службу, - сказали в СК.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного пресупления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU