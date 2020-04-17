17 Апр 2020 2020-04-17T10:27:29+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 апреля 2020 года составило восемь человек. В основном это молодые люди, перенесшие легкую форму заболевания. Большинство из них находились на карантине дома под наблюдением врачей.

Как ранее сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU