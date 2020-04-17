17 Апр 2020 2020-04-17T10:20:29+03:00

За сутки тест на коронавирус подтвердился у 25 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 17 апреля в Курской области зарегистрировано 145 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 48 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ранее восемь пациентов были сняты с медицинского наблюдения; два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 698 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1629 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 124 человека

Напоминаем, в каких случаях можно выходить из дома.

В Курской области изменился порядок исследований на коронавирус. Гражданам, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU