Курянина будут судить за смерть женщины
СК завел уголовное дело против 44-летнего жителя Курска. Его подозревают по части 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
По версии следствия трагедия произошла 14 апреля в вечернее время. Выпившие мужчина и его 42-летняя знакомая находились в квартире одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Радищева Курска.
Мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта подозреваемый нанес не менее двух ударов ладонью по голове женщины, из-за этого курянка упала на спину, ударившись затылком о ламинатное покрытие пола. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU