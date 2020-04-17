Курянина будут судить за смерть женщины

17 Апр 2020 2020-04-17T10:01:21+03:00

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СК завел уголовное дело против 44-летнего жителя Курска. Его подозревают по части 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия трагедия произошла 14 апреля в вечернее время. Выпившие мужчина и его 42-летняя знакомая находились в квартире одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Радищева Курска.

Мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта подозреваемый нанес не менее двух ударов ладонью по голове женщины, из-за этого курянка упала на спину, ударившись затылком о ламинатное покрытие пола. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU