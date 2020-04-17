2020-04-17T10:01:21+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за смерть женщины

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Радищева
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На мужчину завели делоНа мужчину завели делоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

СК завел уголовное дело против 44-летнего жителя Курска. Его подозревают по части 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия трагедия произошла 14 апреля в вечернее время. Выпившие мужчина и его 42-летняя знакомая находились в квартире одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Радищева Курска.

Мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта подозреваемый нанес не менее двух ударов ладонью по голове женщины, из-за этого курянка упала на спину, ударившись затылком о ламинатное покрытие пола. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Курска начнут наносить разметку термопластиком
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: можно ли ездить на дачу?
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приезжие обязаны сообщать о себе
В Курской области у австрийца конфисковали орден Красной Звезды
В Курске на уклониста завели уголовное дело
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 апреля 2020 года составило восемь человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек
Курянина будут судить за смерть женщины
Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу: за сутки в городе израсходовали пять тонн дезраствора
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
Под Курском горел кирпичный дом
Два района Курской области остались без света
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: оштрафованы трое нарушителей карантина
Работники курского завода похитили три тонны меди
Пьяный курянин до смерти избил знакомую
Режим самоизоляции в Курске: подтверждения анализов из Москвы больше ждать не нужно
Под Курском дотла сгорел жилой дом
В Курске без света остались более 600 домов
Режим самоизоляции в Курске: обследование на коронавирус прошли 8851 человек