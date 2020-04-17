2020-04-17T09:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу: за сутки в городе израсходовали пять тонн дезраствора

Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Дезинфицировали остановки и паркиДезинфицировали остановки и паркиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курске снова прошла санитарная обработка общественных пространств.

В работах по дезинфекции были задействованы сотрудники окружных администраций, городского управления по делам ГО и ЧС, департамента транспорта, муниципальных предприятий «Курскводоканал» и «Курскэлектротранс», представители перевозчиков, спасатели и полиция.

На этот раз обработке подверглись почти шесть десятков улиц, 23 парка и сквера, 271 остановка общественного транспорта.

Дезинфекцию обеспечивали почти 70 человек. Использовано 5 тонн дезинфицирующего раствора.

Кроме того, обработана 1987 придомовых территорий - в этих работах были задействованы 630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Курска начнут наносить разметку термопластиком
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: можно ли ездить на дачу?
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приезжие обязаны сообщать о себе
В Курской области у австрийца конфисковали орден Красной Звезды
В Курске на уклониста завели уголовное дело
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 апреля 2020 года составило восемь человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 апреля 2020 года составило 145 человек
Курянина будут судить за смерть женщины
Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу: за сутки в городе израсходовали пять тонн дезраствора
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
Под Курском горел кирпичный дом
Два района Курской области остались без света
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: оштрафованы трое нарушителей карантина
Работники курского завода похитили три тонны меди
Пьяный курянин до смерти избил знакомую
Режим самоизоляции в Курске: подтверждения анализов из Москвы больше ждать не нужно
Под Курском дотла сгорел жилой дом
В Курске без света остались более 600 домов
Режим самоизоляции в Курске: обследование на коронавирус прошли 8851 человек