Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу: за сутки в городе израсходовали пять тонн дезраствора
В Курске снова прошла санитарная обработка общественных пространств.
В работах по дезинфекции были задействованы сотрудники окружных администраций, городского управления по делам ГО и ЧС, департамента транспорта, муниципальных предприятий «Курскводоканал» и «Курскэлектротранс», представители перевозчиков, спасатели и полиция.
На этот раз обработке подверглись почти шесть десятков улиц, 23 парка и сквера, 271 остановка общественного транспорта.
Дезинфекцию обеспечивали почти 70 человек. Использовано 5 тонн дезинфицирующего раствора.
Кроме того, обработана 1987 придомовых территорий - в этих работах были задействованы 630 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU