Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу: за сутки в городе израсходовали пять тонн дезраствора

17 Апр 2020 2020-04-17T09:43:03+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коранавирусу

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В Курске снова прошла санитарная обработка общественных пространств.

В работах по дезинфекции были задействованы сотрудники окружных администраций, городского управления по делам ГО и ЧС, департамента транспорта, муниципальных предприятий «Курскводоканал» и «Курскэлектротранс», представители перевозчиков, спасатели и полиция.

На этот раз обработке подверглись почти шесть десятков улиц, 23 парка и сквера, 271 остановка общественного транспорта.

Дезинфекцию обеспечивали почти 70 человек. Использовано 5 тонн дезинфицирующего раствора.

Кроме того, обработана 1987 придомовых территорий - в этих работах были задействованы 630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU