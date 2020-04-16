Под Курском горел кирпичный дом
16 Апреля в 15:37 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом кирпичном доме в деревне Малое Солдатское, Беловского района Курской области. На место происшествия выехали пожарные 21 ПЧ Беловского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.
Пожар локализовали в 15:44, ликвидировали в 15:46. В жилом доме размером 8 на 10 метров огонь повредил стену и потолочное перекрытие, вещи б/у.
К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU