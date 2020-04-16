Под Курском горел кирпичный дом

16 Апр 2020 2020-04-16T21:27:48+03:00

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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16 Апреля в 15:37 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом кирпичном доме в деревне Малое Солдатское, Беловского района Курской области. На место происшествия выехали пожарные 21 ПЧ Беловского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 15:44, ликвидировали в 15:46. В жилом доме размером 8 на 10 метров огонь повредил стену и потолочное перекрытие, вещи б/у.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU