Два района Курской области остались без света

16 Апр 2020 2020-04-16T21:16:52+03:00

В Курском районе в зону отключения попал один населенный пункт, 630 домов Фото: Из архива "КП"

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16 апреля в 19:35 в Курском и Щигровском районах Курской области из-за порывов ветра произошло аварийное отключение электроснабжения.

В Курском районе в зону отключения попал один населенный пункт, 630 домов, 1820 человек, в том числе 320 детей. Электричество восстанавливают две бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

В Щигровском районе – пять населенных пунктов, 147 домов, 351 человек, в том числе 49 детей. Работают две бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Днем 16 апреля в Курске без света остались 600 домов. Аварию оперативно ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU