Два района Курской области остались без света
Идут аварийно-восстановительные работы
В Курском районе в зону отключения попал один населенный пункт, 630 домовФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
16 апреля в 19:35 в Курском и Щигровском районах Курской области из-за порывов ветра произошло аварийное отключение электроснабжения.
В Курском районе в зону отключения попал один населенный пункт, 630 домов, 1820 человек, в том числе 320 детей. Электричество восстанавливают две бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».
В Щигровском районе – пять населенных пунктов, 147 домов, 351 человек, в том числе 49 детей. Работают две бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»
Днем 16 апреля в Курске без света остались 600 домов. Аварию оперативно ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU