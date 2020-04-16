Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: оштрафованы трое нарушителей карантина
16 апреля Конышевский районный суд Курской области вынес постановление о признании трех селян виновными в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Одного нарушителя выявил патруль в поселке Конышевка. Мужчина приехал из села Беляево, чтобы сдать в лом металл. Правонарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.
Второго остановили в поселке Конышевка, когда она вышел из дома без уважительной причины и направился к соседу. Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5500 рублей.
Житель деревни Кашара находился на улице в Конышевке также без уважительной на то причины. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 5500 рублей.
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
Напоминаем, в каких случаях можно выходить из дома.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU