Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: оштрафованы трое нарушителей карантина

16 Апр 2020 2020-04-16T20:22:48+03:00

Штрафы составили от 5 до 5,5 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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16 апреля Конышевский районный суд Курской области вынес постановление о признании трех селян виновными в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Одного нарушителя выявил патруль в поселке Конышевка. Мужчина приехал из села Беляево, чтобы сдать в лом металл. Правонарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

Второго остановили в поселке Конышевка, когда она вышел из дома без уважительной причины и направился к соседу. Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5500 рублей.

Житель деревни Кашара находился на улице в Конышевке также без уважительной на то причины. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 5500 рублей.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Напоминаем, в каких случаях можно выходить из дома.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU