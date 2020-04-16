2020-04-16T18:39:39+03:00
Происшествия

Работники курского завода похитили три тонны меди

Уголовное дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчины замаскировали похищенное в кузове автомобиляМужчины замаскировали похищенное в кузове автомобиляФото: Из архива "КП"
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Работник одного из заводов, расположенных на территории Кореневского района, решил украсть медь, которая использовалась в производственной деятельности предприятия. Мужчина привлек трех своих коллег и руководил деятельностью группы.

Один из членов группы должен был накопить образующиеся излишки меди, еще двое отвечали за перемещение меди по территории предприятия, ее погрузку и разгрузку. В период с июня по сентябрь 2019 года злоумышленники накопили около трех тонн меди, стоимостью 1,5 млн рублей.

Мужчины замаскировали похищенное в кузове автомобиля досками и получили пропуск на их вывоз. Водитель манипулятора, не подозревая о том, что среди досок находится похищенная медь, привез груз на территорию строящегося домовладения одного из участников группы.

О хищении стало известно руководителю предприятия, который сообщил об этом в полицию. Изъятую медь возвратили предприятию. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела. Прокурор Кореневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух похитителей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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