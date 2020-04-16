Пьяный курянин до смерти избил знакомую
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Курска. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
14 апреля 2020 года пьяный курянин вместе со своей 42-летней знакомой находился в квартире на улице Радищева. Между ними произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил ладонью женщину по голове. Потерпевшая упала и ударилась головой о ламинат. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU