Пьяный курянин до смерти избил знакомую

16 Апр 2020 2020-04-16T17:15:01+03:00

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Из архива "КП"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Курска. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

14 апреля 2020 года пьяный курянин вместе со своей 42-летней знакомой находился в квартире на улице Радищева. Между ними произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил ладонью женщину по голове. Потерпевшая упала и ударилась головой о ламинат. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU