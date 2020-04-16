Режим самоизоляции в Курске: подтверждения анализов из Москвы больше ждать не нужно

16 Апр 2020 2020-04-16T16:48:16+03:00

Исследования, проводимые в Курске, соответствуют всем установленным требованиям Фото: Из архива "КП"

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В Курской области изменился порядок исследований на коронавирус. Гражданам, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы.

Лаборатория Управления Роспотребнадзора по Курской области - Центр гигиены и эпидемиологии - получила полномочия фиксировать окончательные анализы на коронавирус в регионе. Это означает, что исследования, проводимые в Курске, соответствуют всем установленным требованиям.

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 8851 человек, из них 6078 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования на Covid-19 проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU