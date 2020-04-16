Под Курском дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел в Рыльском районе
В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 апреля примерно в два часа ночи в деревне Яньково Рыльского района загорелся жилой дом площадью 88 квадратных метра. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 02:26, ликвидировали полностью - в 02:31. Дом сгорел полностью, при пожаре никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU