Под Курском дотла сгорел жилой дом

16 Апр 2020 2020-04-16T16:37:32+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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16 апреля примерно в два часа ночи в деревне Яньково Рыльского района загорелся жилой дом площадью 88 квадратных метра. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 02:26, ликвидировали полностью - в 02:31. Дом сгорел полностью, при пожаре никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU