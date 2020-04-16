В Курске без света остались более 600 домов
В 15.35 из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроснабжения в Сеймском округе Курска. В зону отключения попали: частично 12 улиц г. Курска, 11 ТП, 610 жилых дома, 1720 человек, 310 детей.
На место ЧП выехали три бригады МРСК (семь человек, три единицы техники). В 15.55 электроснабжение восстановили в полном объеме.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU