В Курске без света остались более 600 домов

16 Апр 2020 2020-04-16T16:22:47+03:00

В 15.55 электроснабжение восстановили в полном объеме Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В 15.35 из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроснабжения в Сеймском округе Курска. В зону отключения попали: частично 12 улиц г. Курска, 11 ТП, 610 жилых дома, 1720 человек, 310 детей.

На место ЧП выехали три бригады МРСК (семь человек, три единицы техники). В 15.55 электроснабжение восстановили в полном объеме.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU