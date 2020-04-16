Режим самоизоляции в Курске: обследование на коронавирус прошли 8851 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T16:10:16+03:00

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На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 8851 человек, из них 6078 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Исследования на Covid-19 проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

Лаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Тест-системы, зарегистрированные и используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

В регионе с 14 апреля изменен порядок исследований на коронавирус. Жителям Курской области, у которых анализ на COVID-19 показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы.

Анализы на коронавирус берут у граждан, вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; лиц, контактировавших с больными COVID-2019; больных с диагнозом «внебольничная пневмония; граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU