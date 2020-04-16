Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе продезинфицировали Привокзальную площадь и аэропорт
16 апреля во всех округах Курска проходит очередная санитарная обработка общественных пространств.
- Сотрудники окружных администраций обработали хлорным раствором остановочные комплексы, надземные и подземные пешеходные переходы, парки, скверы, детские и спортивные площадки, - сообщили в мэрии.
В Железнодорожном округе дезинфекции также подверглись вокзал и Привокзальная площадь, аэропорт.
Все, задействованные в работах специалисты обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками.
Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.
ИСТОЧНИК KP.RU