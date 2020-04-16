Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе продезинфицировали Привокзальную площадь и аэропорт

16 Апр 2020 2020-04-16T14:45:20+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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16 апреля во всех округах Курска проходит очередная санитарная обработка общественных пространств.

- Сотрудники окружных администраций обработали хлорным раствором остановочные комплексы, надземные и подземные пешеходные переходы, парки, скверы, детские и спортивные площадки, - сообщили в мэрии.

В Железнодорожном округе дезинфекции также подверглись вокзал и Привокзальная площадь, аэропорт.

Все, задействованные в работах специалисты обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками.

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU