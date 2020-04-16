Режим самоизоляции в Курске: у сотрудников АЭС коронавирус не подтвердился
Напомним, 13 апреля стало известно о трех сотрудниках Курской АЭС, чьи тесты показали предварительный положительный диагноз «коронавирус». 15 апреля выяснилось, что тревога ложная. Результат на коронавирус не подтвердился, сообщили на АЭС.
Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты и гигиены, на станции проводится ежедневный термоконтроль и регулярная дезинфекция помещений, заверили на АЭС.
Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.
ИСТОЧНИК KP.RU