Режим самоизоляции в Курске: у сотрудников АЭС коронавирус не подтвердился

16 Апр 2020 2020-04-16T14:29:12+03:00

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Напомним, 13 апреля стало известно о трех сотрудниках Курской АЭС, чьи тесты показали предварительный положительный диагноз «коронавирус». 15 апреля выяснилось, что тревога ложная. Результат на коронавирус не подтвердился, сообщили на АЭС.

Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты и гигиены, на станции проводится ежедневный термоконтроль и регулярная дезинфекция помещений, заверили на АЭС.

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU