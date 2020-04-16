В Курске ввели операцию "Перехват", чтобы задержать пьяного угонщика

16 Апр 2020 2020-04-16T13:26:23+03:00

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В Курске беспечностью автолюбителя воспользовался ранее неоднократно судимый житель Фатежа. Хозяин припарковал кроссовер Ниссан у ворот своего дома на Бойцов 9-й Дивизии с ключами в замке зажигания. Больше двух часов машина оставалась без присмотра. В половину шестого вечера, обнаружив, что автомобиль исчез, автовладелец обратился в полицию.

По городу и области была введена операция «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий кроссовер удалось задержать в городе Фатеж. Выяснилось, что угонщик местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи, грабеж и угон автомобиля. За рулем он был в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью поездка обошлась без трагических последствий и ДТП. Злоумышленника и похищенный Ниссан доставили в Курск. После проведения необходимых следственных действий машину вернут владельцу. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ Неправомерное завладение транспортным средством. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU