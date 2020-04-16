В Курске грабитель напал на 82-летнего пенсионера
В Курске от действий грабителя пострадал восьмидесятидвухлетний пенсионер. В три часа дня в квартиру мужчины позвонил незнакомец. Пожилой курянин доверчиво впустил его внутрь. Неожиданно гость напал на хозяина, нанес несколько ударов по лицу и стал требовать деньги. После потасовки злоумышленник сам нашел спрятанные в квартире 20 тысяч рублей – всю пенсию мужчины – и забрал их. К розыску подозреваемого сразу же подключились не только полицейские Курска, но и всех районов области. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Золотухинском районе.
- Уже находясь в розыске, фигурант успел совершить еще одно преступление – угон автомобиля Черри в поселке Золотухино. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим и в ближайшее время снова будет изолирован от общества на несколько лет. Наказание он получит по совокупности совершенных преступлений, - сообщили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU