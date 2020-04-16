2020-04-16T13:22:31+03:00
Происшествия

В Курске грабитель напал на 82-летнего пенсионера

Рецидивист вломился в квартиру к курянину
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Из архива КП.
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В Курске от действий грабителя пострадал восьмидесятидвухлетний пенсионер. В три часа дня в квартиру мужчины позвонил незнакомец. Пожилой курянин доверчиво впустил его внутрь. Неожиданно гость напал на хозяина, нанес несколько ударов по лицу и стал требовать деньги. После потасовки злоумышленник сам нашел спрятанные в квартире 20 тысяч рублей – всю пенсию мужчины – и забрал их. К розыску подозреваемого сразу же подключились не только полицейские Курска, но и всех районов области. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Золотухинском районе.

- Уже находясь в розыске, фигурант успел совершить еще одно преступление – угон автомобиля Черри в поселке Золотухино. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим и в ближайшее время снова будет изолирован от общества на несколько лет. Наказание он получит по совокупности совершенных преступлений, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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