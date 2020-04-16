Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: выпускники школ смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ дистанционно

16 Апр 2020 2020-04-16T13:17:49+03:00

Учебный год. несмотря ни на что близится к завершению Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Выпускники курских школ смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ дистанционно. Аналоги тестов, которые опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, будут включены в экзаменационные работы 2020 года для девятых и 11-х классов, сообщили в администрации региона.

На примере этих вариантов выпускники смогут потренироваться в выполнении экзаменационных работ 2020 года. 21 апреля на сайте ФИПИ появятся ответы к открытым вариантам.

Как отметили в комитете образования и науки Курской области, чтобы выпускники могли подготовиться к экзаменам, ФИПИ впервые выложит в открытый банк заданий не только демонстрационные варианты, но и ответы к ним, чтобы дети могли проверить свои знания. Ознакомиться с тестами можно по ссылке

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU