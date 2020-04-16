Курян предупредили об усилении ветра
Согласно сообщению ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 16 апреля начиная с 11.00 на территории Курска ожидается усиление ветра с порывами 16-21 м/с.
Во избежание несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС и Администрация города обращаются к курянам с просьбой о соблюдении правил безопасности:
- в целях безопасности закройте окна в помещениях;
- по возможности, паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие конструкции;
- автолюбителям лучше отказаться от поездок по городу.
В случае происшествия звоните в экстренные службы города по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU