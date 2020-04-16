2020-04-16T11:17:39+03:00
Происшествия

Курян предупредили об усилении ветра

МЧС советует закрыть окна и загнать машины в гараж
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупредили об ухудшении погодыКурян предупредили об ухудшении погодыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Согласно сообщению ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 16 апреля начиная с 11.00 на территории Курска ожидается усиление ветра с порывами 16-21 м/с.

Во избежание несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС и Администрация города обращаются к курянам с просьбой о соблюдении правил безопасности:

- в целях безопасности закройте окна в помещениях;

- по возможности, паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие конструкции;

- автолюбителям лучше отказаться от поездок по городу.

В случае происшествия звоните в экстренные службы города по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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