Курский бизнесмен за рубль арендовал "Дом Малевича"

16 Апр 2020 2020-04-16T10:33:25+03:00

Дом Малевичамэрия Курска сдала в аренду на 49 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Объект культурного наследия сдали в аренду на 49 лет

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В Курске впервые заключен договор аренды «за рубль», сообщили в мэрии Курска.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска провел аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия «Дом А.Ф. Безходарного, конец XIX –нач. XX веков», расположенного по улице Почтовой, 17.

Для участия в аукционе было подано три заявки. Все три заявителя допущены для участия. Начальная цена права аренды составляла 49 рублей за 49 лет. По результатам торгов итоговая арендная плата за 49 лет составила 68 рублей 60 копеек. Победителем определен ИП Лифинцев О.И. Договор аренды с ним будет заключен в ближайшее время, сообщили в мэрии Курска.

Особый порядок передачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии предусмотрен для привлечения частных инвесторов к сохранению таких объектов.

В этом случае объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии, предоставляется инвесторам в аренду на срок до 49 лет по результатам проведения торгов. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в сумме один рубль в год за один объект.

Существенным условием договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, является обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта в срок, не превышающий семь лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.

После полного исполнения арендатором обязанности по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, он приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду и предоставлять его в безвозмездное пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU