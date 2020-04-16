2020-04-16T09:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе все чаще выявляют инфицированныхВ регионе все чаще выявляют инфицированныхФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 16 апреля в Курской области зарегистрировано 120 (+31) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них восемь пациентов сняты с медицинского наблюдения; 36 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 74 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб; два пациента, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 769 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1359 человек.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 130 человек.

Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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