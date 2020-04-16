2020-04-16T09:25:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: в каких случаях можно выходить из дома?

Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За нарушение режима самоизоляции курян будут штрафоватьЗа нарушение режима самоизоляции курян будут штрафоватьФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Согласно 19 пункта Распоряжение губернатора Курской области № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту работы, которая не приостановлена, в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Такие следования (передвижения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в соответствии с порядком, установленном Администрацией Курской области;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе продезинфицировали Привокзальную площадь и аэропорт
Режим самоизоляции в Курске: у сотрудников АЭС коронавирус не подтвердился
В Курске ввели операцию "Перехват", чтобы задержать пьяного угонщика
В Курске грабитель напал на 82-летнего пенсионера
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: выпускники школ смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ дистанционно
Курянин убил знакомого кирпичом и табуретом
Курян предупредили об усилении ветра
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
Курский бизнесмен за рубль арендовал "Дом Малевича"
Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 апреля 2020 года составило 120 человек
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: в каких случаях можно выходить из дома?
Режим самоизоляции в Курской области: круглосуточное дежурство на въезде в Железногорск сняли
Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Куряне за два дня отдали телефонным аферистам более 700 тысяч рублей
В Курске будут судить машиниста крана восстановительного поезда
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за нарушение режима самоизоляции ввели штрафы
Под Курском обнаружили три мины и артснаряд
Режим самоизоляции в Курске: девять детей заболели коронавирусом
Под Курском в гараже сгорел автомобиль