Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: в каких случаях можно выходить из дома?

16 Апр 2020 2020-04-16T09:25:59+03:00

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Согласно 19 пункта Распоряжение губернатора Курской области № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

– случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– случаев следования к месту работы, которая не приостановлена, в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Такие следования (передвижения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в соответствии с порядком, установленном Администрацией Курской области;

– случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU