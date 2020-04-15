Режим самоизоляции в Курской области: круглосуточное дежурство на въезде в Железногорск сняли

15 Апр 2020 2020-04-15T23:11:25+03:00

Силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В соответствии с распоряжением губернатора Курской области снято круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах Железногорска. Силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города.

Сотрудникам городских предприятий, проживающим за пределами Железногорска, выданы маршрутные листы. Теперь территориальные подразделения УМВД нацелены на системную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер, введенных губернатором Курской области в рамках режима повышенной готовности.

В Курчатове по согласованию с «Росатомом» круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах сохраняется до 30 апреля.

Как уже сообщала «КП», с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Курской области ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU