2020-04-15T22:55:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции
Яна ШЕЛЕСТ
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В администрации Курской области пояснили, что граждане обязаны не покидать места проживанияВ администрации Курской области пояснили, что граждане обязаны не покидать места проживанияФото: Из архива "КП"
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Как «КП» сообщала ранее, с 16 апреля в Курской области в целях предупреждения распространения COVID-19 ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции запрещается.

В администрации Курской области пояснили, что граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

– случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена. Такие следования (передвижения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в соответствии с порядком, установленном Администрацией Курской области;

– случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Порядка 500 патрулей, состоящих их сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, будут следить за соблюдением гражданами введенных правил и проверять наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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