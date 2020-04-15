2020-04-15T20:48:59+03:00
Происшествия

Куряне за два дня отдали телефонным аферистам более 700 тысяч рублей

С начала недели в Курске произошло семь фактов бесконтактного мошенничества
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне сами называли мошенникам номер своей карты, коды из СМС сообщенийКуряне сами называли мошенникам номер своей карты, коды из СМС сообщенийФото: Из архива "КП"
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С начала недели в Курске произошло семь фактов бесконтактного мошенничества. В общей сложности за два дня куряне отдали телефонным аферистам более 700 тысяч рублей. Большинству из них позвонили из «Службы безопасности банка» и сообщили о переводе денег со счета или оформлении кредита.

Куряне сами называли мошенникам номер своей карты, коды из СМС сообщений, и в результате чего лишились сбережений.

60-летней пенсионерке чудом удалось сохранить свои деньги. Благодаря тому, что у нее разрядился мобильный телефон, женщина не смогла следовать дальше инструкциям аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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