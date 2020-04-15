Куряне за два дня отдали телефонным аферистам более 700 тысяч рублей
С начала недели в Курске произошло семь фактов бесконтактного мошенничества. В общей сложности за два дня куряне отдали телефонным аферистам более 700 тысяч рублей. Большинству из них позвонили из «Службы безопасности банка» и сообщили о переводе денег со счета или оформлении кредита.
Куряне сами называли мошенникам номер своей карты, коды из СМС сообщений, и в результате чего лишились сбережений.
60-летней пенсионерке чудом удалось сохранить свои деньги. Благодаря тому, что у нее разрядился мобильный телефон, женщина не смогла следовать дальше инструкциям аферистов.
ИСТОЧНИК KP.RU